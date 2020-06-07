إعادة فتح مساجد الكويت في هذا التوقيت

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، فهد العفاسي، اليوم الأحد، إعادة فتح المساجد في المناطق النموذجية لأداء صلاة الجماعة بدءا من صلاة ظهر يوم الأربعاء القادم، وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبير للعاملين فيه فقط وتبث عبر تلفزيون دولة الكويت.

وأوضح العفاسي أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين تأتي بعد وقف استمر نحو ثلاثة أشهر، مؤكدا أن الوزارة انتهت من كل الاستعدادات والتجهيزات وتعقيم المساجد في المناطق النموذجية من قبل وزارة الدفاع لتوفير الأجواء الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى قيام الوزارة بتجهيز المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف، داعيا جميع المصلين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية من أجل سلامتهم.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الضوابط والاحتياطات اللازمة عند فتح المساجد ، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تضع الضوابط والاحتياطات اللازمة عند فتح المساجد ، بناء على تعليمات وزارة الصحة. #الأوقاف #الكويت pic.twitter.com/kqptMkIrVj — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) June 7, 2020

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