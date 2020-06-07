«الصحة العالمية» توصي بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

المصدر: جنيف - د.ب.أ

غيّرت منظمة الصحة العالمية موقفها إزاء الكمامات، ولحقت بالاتجاه العالمي عندما أوصت باستخدامها في الأماكن العامة المزدحمة، لوقف عدوى فيروس كورونا المستجد (كورفيد-19).

ومع ذلك، شدّدت منظمة الصحة، التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، على أن الكمامات يمكن أن تزيد من المخاطر الصحية، إذا قام الناس بتلويثها عن طريق لمسها بأيدٍ متسخة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي على الإنترنت: «يمكن للكمامات أن تخلق إحساساً زائفاً بالأمان».

وحذر من أن الكمامات لا يمكن أن تحلّ محل نظافة اليدين والتباعد الجسدي، أو تعقب المرضى واتصالاتهم الاجتماعية.

قال تيدروس: «لا أستطيع أن أقول هذا بشكل واضح بما فيه الكفاية: الكمامات وحدها لن تحميك من (كوفيد-19)».

ولم تحثّ منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الجماعي للكمامات، في إرشاداتها السابقة حول هذا الموضوع في أوائل أبريل الماضي. وقال تيدروس، أول من أمس، إنه ينبغي على الحكومات تشجيع استخدامها حيثما يكون هناك انتقال واسع النطاق للفيروس، وحيث يصعب الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين «مثل وسائل النقل العام، أو في المتاجر، أو في بيئات أخرى مغلقة أو مزدحمة».

تيدروس أدهانوم:

«الكمامات لا يمكن أن تحلّ محل نظافة اليدين والتباعد الجسدي، أو تعقب المرضى واتصالاتهم الاجتماعية».

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