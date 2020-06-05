ترامب: الولايات المتحدة «تجاوزت إلى حدّ كبير» وباء كوفيد-19

المصدر: واشنطن - أ. ف.ب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده «تجاوزت إلى حدّ كبير» وباء كوفيد-19، الذي لا يزال يودي بحياة حوالى ألف شخص يومياً في الولايات المتحدة.

وتعليقاً على التراجع المفاجئ لمعدّل البطالة في مايو، تفاخر ترامب «بقوّة» الاقتصاد الأميركي. وقال في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض «هذه القوة أتاحت لنا تجاوز هذا الوباء الفظيع، لقد تجاوزناه إلى حدّ كبير».

وأضاف «اتخذنا كل القرارات التي كان يجب اتخاذها» في حين يتعرّض لانتقادات بسبب إدارته للأزمة الصحية.

واعتبر أن الولايات المتحدة «قامت بخطوة كبيرة» في إطار «انتعاش» اقتصادها، مضيفا أنّ الأشهر المقبلة ستثبت أن الاقتصاد الذي كان بحال جيدة قبل الوباء والعزل سينتعش من جديد.

ودعا مجدداً حكام الولايات حيث لا تزال سارية إجراءات العزل وقيود أخرى لاحتواء كوفيد-19، إلى رفعها.

وقال «نريد انتهاء العزل بشكل صارم في هذه الولايات» مؤكداً أن الوضع جيد في الأماكن التي رُفعت فيها القيود.

من جهة أخرى قال ترامب إنه اقترح على بعض حكام الولايات استدعاء الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات سلمية في معظمها تشهدها معظم أنحاء البلاد احتجاجا على وفاة المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد إثر اعتقاله.

وقال ترامب «أقترح على بعض هؤلاء الحكام الذين يبالغون في الفخر... لا تغتروا. انجزوا المهمة. سيكون عملكم أفضل كثيرا في النهاية باستدعاء الحرس الوطني».

وأضاف قائلا «عليكم أن تسيطروا على الشوارع. ما كان ينبغي لكم أن تدعوا هذا يحدث».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news