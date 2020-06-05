مقتل 9 في هجوم جوي إسرائيلي على سورية

المصدر: دمشق - د. ب. أ

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجوما جويا شنته إسرائيل على ريف محافظة حماة، الواقعة في شمال غرب سورية، في وقت متأخر مساء الخميس، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن «العدوان» الإسرائيلي استهدف المنطقة خارج مدينة صياف. وقال مصدر عسكري سوري إن صوت انفجارات قوية كان مسموعا.

وقال المرصد السوري ومقره لندن إن أربعة سوريين كانوا من بين القتلى. ولم يعرف بعد ما إذا كانوا أفرادا من القوات الحكومية السورية أو من الميليشيات الإيرانية.

وأضاف المرصد أن من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى، إذ أن هناك آخرين مصابون وحالتهم خطيرة.

وقال إن الهجوم دمر مستودعات أسلحة في الزاوي بريف صياف غربي حماة.

وكشف مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ الغارات استهدفت معامل الدفاع ومركزًا علميًا لتصنيع صواريخ أرض-أرض قصيرة المدى في منطقة مصياف.

وأشار إلى أنّ المنطقة المستهدفة هي «تحت سيطرة الجيش السوري وفيها تواجد للإيرانيّين».

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