طبيب البيت الأبيض: لا آثار جانبية على ترامب جراء «هيدروكسي كلوروكين»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، إن أي آثار جانبية لم تظهر على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال تلقيه لمدة أسبوعين عقار هيدروكسي كلوروكين، الذي قرر تناوله في إجراء وقائي من «كوفيد-19».

وأوضح الطبيب «أنهى الرئيس هذا العلاج بكل أمان، ومن دون آثار جانبية».

وأضاف «يواصل الخضوع بانتظام لفحوص (كوفيد-19)، وقد أتت كل نتائج الفحوص سلبية».

ويستخدم «هيدروكسي كلوروكين» منذ فترة طويلة لمعالجة الملاريا، إلا أن فعاليته على صعيد «كوفيد-19» لم تثبت بعد علمياً.

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