مصر تستعرض مقترحات فتح المساجد وعودة الطيران

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

استعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعها مساء أمس الأربعاء، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذا ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، بأنه تم استعراض الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، كما تم استعراض جهود واجراءات وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بشأن استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، كما تم عرض مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن العودة التدريجية للأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشبابية، وكذا الإجراءات المُتخذة لاستئناف الأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، كما تم استعراض موقف وإجراءات الاستئناف التدريجي للأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والضوابط الخاصة بها.

وقال نادر سعد: "في ضوء متابعة المستجدات، سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة المقترحة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس كورونا وما تتضمنه من ضوابط احترازية".

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