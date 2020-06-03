ترودو يصمت ويتردد 20 ثانية لدى سؤاله عن ترامب

المصدر: مونتريال - د. ب. أ

تردد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس والتزم الصمت لمدة 20 ثانية قبل أن يرد على سؤال بشأن تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الاحتجاجات التي تجتاح حاليا الولايات المتحدة.

وجاء صمت ترودو عندما طلب منه أحد المراسلين التعليق على تهديد ترامب باستخدام القوات المسلحة لقمع العنف.

وعندما تحدث في النهاية، تجنب الزعيم الكندي الإشارة مباشرة إلى رد ترامب على الاحتجاجات أو حتى الإشارة إليه بالاسم .

وصرح ترودو في المؤتمر الصحافي "نحن جميعا نشاهد في رعب وذعر ما يحدث في الولايات المتحدة".

وقال: " إنه وقت تماسك المواطنين سويا ، ولكنه وقت الإصغاء ، إنه وقت معرفة مكامن الظلم الذي يستمر رغم التقدم المحرز على مدى سنوات وعقود"، مضيفا أنه يجب على بلاده أيضا أن تواجه التمييز.

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