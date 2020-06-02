بوتين يجيز استخدام الأسلحة النووية للرد على هجوم تقليدي

المصدر: موسكو - د. ب. أ

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما اليوم الثلاثاء يؤكد أن الجيش الروسي يمكن أن يستخدم أسلحة نووية للرد على هجوم يتم شنه بأسلحة تقليدية فقط.

ووفقا للمرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين، فإن بإمكان روسيا القيام بهذا العمل إذا كان الهجوم الأولى يشكل تهديدا مباشرا»لوجود الدولة".

وذكر المرسوم أن روسيا يمكن أن تستخدم أيضا ترسانتها النووية للرد على هجوم ضد حليف، إذا شمل هذا الهجوم أسلحة دمار شامل.

وأضاف المرسوم أن بوتين يحتفظ بالحق كرئيس في اتخاذ القرار النهائي بشأن استخدام أي سلاح نووي.

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