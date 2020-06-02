"الصحة العالمية" تطلق تحذيراً بعد "كورونا اختفى"

المصدر: عواصم - أ ف ب

سارعت منظمة الصحة العالمية إلى التعليق على تصريح مثير للجدل لطبيب إيطالي بارز، قال فيه إن فيروس كورونا المستجد "لم يعد موجوداً" في إيطاليا، التي كانت بؤرة لتفشي الفيروس في القارة الأوروبية.

وقال مدير برنامج التدخل الطارئ لدى منظمة الصحة العالمية، مايكل راين: "يجب أن نكون حذرين بشكل استثنائي لعدم إعطاء الانطباع بأن الفيروس قرر فجأة، وبمفرده أن يصبح أقل تسبباً للمرض. الوضع ليس كذلك على الإطلاق".

وأضاف راين، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، أمس الاثنين، أن فيروس كورونا المستجد "لا يزال فيروساً قاتلاً"، مؤكدا أن "آلاف الأشخاص لايزالون يموتون كل يوم".

وجاء رده تعقيباً على تصريح ألبرتو زانغريلو، رئيس مستشفى سان رافاييل في ميلانو، عاصمة منطقة لومبارديا الشمالية التي كانت الأكثر تضررا بالوباء، الذي قال: "في الواقع، لم يعد الفيروس موجوداً في إيطاليا بالمعايير الإكلينيكية".

وقال زانغريلو، في مقابلة مع تلفزيون "راي" الأحد، إن "المسحات التي فُحصت خلال الأيام العشرة الماضية أظهرت حِملًا فيروسيًا صغيراً جداً من الناحية الكمية مقارنة بتلك التي أجريت قبل شهر أو شهرين". وأضاف "يجب أن يتحمل أحد ما مسؤولية ترويع البلاد".

ورداً على ملاحظة الطبيب الإيطالي هذه، قال مسؤول منظمة الصحة العالمية "نحن لا نعرف ما إذا كانت هذه هي الحال بالنسبة لكوفيد-19، ولكن من المحتمل أن ليس الفيروس نفسه هو الذي صار أقل ضراوة، ولكن نحن كمجتمع، نجحنا في تقليل عدد المعرضين للفيروس وشدته ومدى تكرار التعرض له".

وأضاف راين "في الظاهر، يبدو الفيروس أضعف لكنه قد يكون أضعف لأننا نتحسن في معرفته وإدارته، وليس لأنه يضعف. آمل أن يضعف الفيروس، هذا ما نأمله جميعا، لكننا لا نستطيع الرهان على ذلك في هذه المرحلة".

وقد أثارت تصريحات الطبيب الإيطالي استهجاناً لدى خبراء آخرين استتبعه تحذير من الحكومة الإيطالية بتوخي الحذر.

وقالت وكيلة وزارة الصحة، ساندرا زامبا، في بيان، "بانتظار الحصول على أدلة علمية تدعم الفرضية القائلة إن الفيروس اختفى، أود أن أدعو أولئك الذين يقولون إنهم متأكدون من الأمر عدم إثارة حالة من الارتباك بين الإيطاليين".

وقال رئيس مجلس الصحة الوطني، فرانكو لوكاتيلي، إن تعليقات زانغريلو جعلته في حيرة. وقال "يكفي النظر إلى عدد الحالات الإيجابية الجديدة المؤكدة كل يوم لرؤية استمرار انتشار فيروس كورونا في إيطاليا".

وقال مدير معهد سبالاتساني للأمراض المعدية المرموق في روما، جوزيبي إيبوليتو، إنه لا دليل علميا على أن الفيروس قد تحور أو أن فاعليته تغيرت.

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