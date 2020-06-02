مزاعم قطع الإنترنت عن واشنطن تجبر "تويتر" على التدخل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تصدرت خلال الساعات الماضية، هاشتاغات على موقع "تويتر" على مستوى العالم تزعم أن هناك تسترا وتعتيما على المظاهرات في واشنطن، وأن المتظاهرين يتم إسكاتهم بطريقة ما، وأن هناك مشاكل في خدمة الإنترنت في الولايات المتحدة.

وأكد موقع "تويتر" أنه أزال هذه الهاشتاغات من "الأكثر تداولا" بسبب ملاحظته أنها منسقة وتهدف إلى حرف مسار الاحتجاجات، مضيفاً أنه علق مئات الحسابات الوهمية التي ساعدت في انتشار هذه الهاشتاغات المضللة.

وقال متحدث باسم تويتر: "نحن نتخذ إجراءات استباقية بشأن أي محاولات منسقة لتعطيل المحادثة العامة حول هذه القضية".

وأضاف: "نريد أن تعزز الهاشتاغات المناقشات الصحية على "تويتر"، وهذا يعني أنه في بعض الأحيان، قد نمنع هاشتاغ معين من تصدر لائحة الأكثر تداولا، وخصوصا تلك التي تنتهك قواعد شركتنا".

لم تجد "NetBlocks"، وهي مجموعة غير ربحية تراقب الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم أي مؤشر على حدوث خلل في الإنترنت ضمن واشنطن خلال الـ 48 ساعة الماضية، كما كذب الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات هذه الإدعاءات.

وأعلن مسؤولون الأميركيون في وقت لاحق أن جهات صينية تقف وراء نشر هذه المعلومات المضللة لنشر الذعر.

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