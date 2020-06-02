اليابان تبحث تخفيف حظر دخول زائرين

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلن مصدر حكومي في اليابان، أمس، أن الحكومة تبحث تخفيف الحظر على دخول الزائرين من تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا، والذي تم فرضه بسبب وباء كورونا.

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن المصدر قوله، إن رفع الحظر على دخول الزائرين من رجال الأعمال من البلدان الأربعة التي انحسرت بها أزمة الوباء وتربطها علاقات تجارية قوية مع اليابان، يعد خطوة أولى، وستتفاوض طوكيو مع الدول الأربع بشأن تنفيذ هذه الخطوة.

وحتى أمس، وصل عدد الدول التي تحظر اليابان دخول زائرين منها إلى 111 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة ومعظم دول آسيا وأوروبا بالكامل، ويستمر الحظر حتى نهاية يونيو الجاري.

وتوقع المصدر أن يتم تطبيق المرحلة الأولى من تخفيف القيود هذا الصيف بعد أن تضع الحكومة تفاصيلها وترتيباتها مع الدول الأربع. ووفقاً للمصدر، تفكر اليابان في السماح بدخول الأجانب من هذه الدول في حالة تقديم شهادات فحوص طبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيتنام وأستراليا ونيوزيلندا هي من بين 11 عضواً في اتفاقية التجارة الحرة المنقحة للشراكة عبر المحيط الهادئ. وتستضيف تايلاند، التي تريد أيضاً الانضمام إلى الاتفاقية، العديد من الشركات اليابانية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات.

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