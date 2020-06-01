ترامب يصف معظم حكام الولايات بـ"الضعفاء" أمام أعمال العنف والنهب

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن معظم حكام الولايات في بلاده "ضعفاء"، ودعا إلى تشديد الإجراءات في الولايات ضد أعمال العنف والنهب التي صاحبت الاحتجاجات على مقتل مواطن أسود على يد شرطي.

من جهتها، أعلنت عمدة العاصمة الأميركية واشنطن، موريل باوسر، بدء حظر التجوال من السابعة مساء لمدة يومين.

وبدأت الاحتجاجات بعد أن أظهر مقطع مصور سجله أحد المارة على هاتفه المحمول لحظة إلقاء الشرطة القبض على جورج فلويد (46 عاما)، وصور شرطيا يقيده أثناء الضغط بركبته على عنق فلويد الذي كان يئن قائلا "من فضلك، لا أستطيع التنفس".

وأثار مقتل فلويد موجة غضب في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أسلوب معاملة الشرطة للأميركيين من أصل أفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطاب سياسي وعرقي في الوقت الذي بدأت فيه الولايات تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة كورونا.

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