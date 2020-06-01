إيلون ماسك ساخراً من الروس: "الترامبولين" أدت عملها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال إيلون ماسك، مؤسس "سبيس إكس" إن أداة القفز "الترامبولين"، أدت عملها، وذلك رداً على ديمتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية الذي سخر قبل ست سنوات من عجز الولايات المتحدة عن إرسال رحلات فضائية مأهولة.



وفي خضم توتر بين البلدين، هددت موسكو خلاله بوقف التعاون الفضائي مع واشنطن، قال روجوزين عام 2014 إن رواد الفضاء الأمريكيين، قد يحتاجون إلى "الترامبولين" للوصول إلى محطة الفضاء الدولية.



وصرح ماسك، في مؤتمر صحفي عقده الأحد إلى جانب مدير وكالة ناسا جيم برايدنستاين، ممازحاً بعد إقلاع ناجح لصاروخ أنتجته "سبيس إكس" إن "الترامبولين"، أدت عملها.

وأضاف رجل الأعمال البالغ 48 عاماً "إنها طرفة" قبل أن يضحك الرجلان.



وأشعل هذا التلميح مواقع التواصل الاجتماعي الروسية، وانتشرت العديد من التعليقات والنكات على الإنترنت التي تسخر من روجوزين.



وأجبر ذلك المتحدث باسم رئيس وكالة الفضاء الروسية على الرد.

وقال فلاديمير أوستيمينكو في تغريدة على "تويتر": "لا نفهم حقاً الهستيريا التي أحدثها إطلاق ناجح لكبسولة كرو دراجون".وأضاف: لقد حدث ما كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل.

وينظر إلى الإطلاق الناجح لصاروخ "سبيس إكس" بوصفه ضربة لروسيا التي كانت حتى الآن الدولة الوحيدة القادرة على إرسال رواد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية منذ عام 2011.

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