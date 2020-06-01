تفجر مواجهات وقنابل مسيلة للدموع و«كر وفر» أمام البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - وكالات

أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض فجر اليوم، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأميركيّة خلال ليلةٍ سادسة من التظاهرات التي تعمّ أنحاء البلاد.

وقال مراسلون صحافيون إنّ الغاز المسيل للدموع والقنابل المضيئة استُخدمت لتفريق حشود الناس الذين تجمّعوا خارج البيت الأبيض وهم يهتفون ويشعلون النيران ويحملون لافتات احتجاجيّة.

واندلع حريق في بناية قرب البيت الأبيض، وسط توتر بين قوات الأمن والمحتجين حوله قبيل سريان حظر التجول. وقد حاولت الشرطة إبعاد المحتجين باستخدام القنابل المسيلة للدموع، فيما أضرم المحتجون النار بسيارات في المنطقة.

وفرضت أكثر من 40 مدينة أميركية حظر التجول، ليل الأحد، لمواجهة أعمال الشغب التي تتخلل الاحتجاجات على مقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، فيما وصلت قوات من الحرس الوطني إلى بوسطن لدعم الشرطة هناك.

وفُرض حظر للتجول في واشنطن، بعد خروج تظاهرات جديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلديّة العاصمة موريل باوزر، غداة ليلة شهدت أعمال شغب في مدن أميركيّة عدّة.

واشتبك متظاهرون مع الأمن في محيط البيت الأبيض. وشوهدت عمليات كر وفر بين الأمن ومشاغبين في هذه المنطقة المهمة، في مشهد غير مألوف على الساحة الأميركية.

وحاول متظاهرون قلب سيارة شرطة، ولكن عناصر الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع وسيطروا على الموقف.

ووصلت قوات من الحرس الوطني إلى البيت الأبيض لمساعدة قوات الشرطة.

يأتي ذلك بعد أن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الأحد، نشر الحرس الوطني في باقي المدن الأميركية لمواجهة الاحتجاجات، متهماً وسائل إعلام أميركية بنشر الكراهية والفوضى.

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