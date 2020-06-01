الجيش اليمني يتقدم في جبهات طوق صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

حققت قوات الجيش اليمني والقبائل، أمس، انتصارات ميدانية في جبهات محيط العاصمة اليمنية صنعاء، وتمكنت من قتل وأسر عناصر وتدمير آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي، فيما تواصلت الخروق الحوثية في جبهات الساحل الغربي لليمن.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر ميدانية في مأرب تمكن قوات الجيش، مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي، من التقدم في جبهات طوق صنعاء، الممتدة من الجوف إلى البيضاء مروراً بجبهات صرواح، مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية تكبّدت، خلال معارك أول من أمس وفجر أمس، خسائر كبيرة في صفوف عناصرها.

وذكرت المصادر أن الجيش والقبائل تمكنا من تحرير عدد من التباب بوادي صلب في جبهة نهم شمال شرق العاصمة، كما تقدما في جبهات نجد العتق ومفرق الجوف، وسط حالة من الانهيار في صفوف الميليشيات، التي خسرت مجاميع من عناصرها تم الدفع بها أخيراً إلى تلك الجبهات.

وأشارت إلى أن قوات الجيش والقبائل شنت، فجر أمس، هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيات في ميسرة جبهة نهم، وحققت انتصارات ميدانية مهمة وتمكنت من إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين بوادي صلب ونجد العتق ومفرق الجوف، وباتت على مسافة 37 كم من العاصمة صنعاء.

وفي مأرب تمكنت قوات الجيش اليمني من إسقاط طائرة مسيرة حوثية، هي الثانية التي يتم إسقاطها في سماء المدينة في أقل من 24 ساعة، حسب ما ذكرت مصادر ميدانية في المنطقة العسكرية الثالثة.

في الأثناء، هز انفجار عنيفة، مساء أول من أمس، معسكر صحن الجن حيث مقر وزارة الدفاع اليمنية، من دون معرفة الأسباب، وذلك بعد ثلاثة أيام من تعرض المعسكر لقصف صاروخي من قبل ميليشيات الحوثي، خلّف قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني.

من جهة أخرى، قتل قائد كتائب «صقر 2» في الجيش اليمني، العقيد نبيل الوليدي، مع عدد من مرافقيه، جراء انفجار عبوة ناسفة، أثناء مرور الطقم القتالي الخاص بالوليدي في منطقة الكسارة القريبة من مفرق الجوف، بالقرب من منطقة المواجهات الدائرة مع الجيش والميليشيات.

وفي الجوف، تواصلت المواجهات في جبهة شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، مخلفة قتلى وجرحى في أوساط الميليشيات، وأسر آخرين wمنهم القيادي الحوثي، عبدالرحمن حليس، الذي أسر مع نجله في جبهة شرق الحزم، ويعد حليس أحد خبراء المتفجرات الذين تلقوا تدريبات في إيران، وهو المسؤول عن تفجير منازل المعارضين للميليشيات في مناطق عدة.

وفي البيضاء، تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في جبهة قانية، بعد استهدافها بثلاث غارات أدت إلى مصرع وإصابة عناصر حوثية كانت في المنطقة.

وفي الضالع، أكدت مصادر عسكرية وصول تعزيزات، من المنطقة العسكرية الرابعة في عدن إلى جبهات شمال وغرب الضالع، من القوات اليمنية المشتركة بقيادة قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء فضل حسن.

وأشارت المصادر إلى أن اللواء حسن اطلع على مدى الاستعدادات القتالية للقوات المرابطة في قطاع الجب شمال غرب الضالع، ووصولاً إلى محور مريس القتالي شمال المحافظة.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية في الضالع إن ميليشيات الحوثي شنت قصفاً مكثفاً على الأحياء السكنية غرب مدينة قعطبة، ما أدى إلى استشهاد فتاة وإصابة ثلاثة أطفال أثناء وجودهم بمزارعهم في منطقة سليم غرب قعطبة.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي خروقها للهدنة الأممية وقامت، أمس، بقصف قرى سكنية ومزارع في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

ورفعت الميليشيات من وتيرة خروقها للهدنة الأممية باستهداف مديرية حيس من ثلاث جهات، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأحياء السكنية والأسواق والشوارع الرئيسة في المدينة بشكل هستيري. وذكرت مصادر ميدانية وأخرى محلية في حيس أن الميليشيات قصفت قرية بيت مغاري، من مناطق سيطرتها شمال حيس وغربها، ومواقع تمركزها في مثلث العدين، ما تسبب في وقوع أضرار مادية كبيرة في ممتلكات سكان المديرية.

واستهدفت الميليشيات منطقتي الفازة والجبلية في مديرية التحيتا، ومناطق متفرقة من مدينة الحديدة، بينها شارعا الخمسين وصنعاء، وشرق مدينة الصالح ومنطقة كيلو 16، وكلها مناطق سكنية، ما تسبب في حالة من الرعب والهلع في أوساط السكان.

قوات الجيش اليمني تُسقط طائرة مسيّرة حوثية، هي الثانية التي يتم إسقاطها في سماء مأرب خلال أقل من 24 ساعة.

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