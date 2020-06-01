6 ملايين إصابة بفيروس كورونا حول العالم

المصدر: عواصم - وكالات

أظهرت إحصاءات منصة «وورلد ميتر»، أمس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، إلى ستة ملايين و197 ألفاً و756 حالة إصابة في 196 بلداً ومنطقة، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات عالمياً جراء الفيروس 371 ألف حالة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء مليونين

و761 ألفاً و300 حالة.

والولايات المتحدة لاتزال البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، فقد سجلت 103 آلاف و781 وفاة، تليها بريطانيا بتسجيلها 38376 وفاة، وإيطاليا 33340 وفاة، والبرازيل 28834 وفاة، وفرنسا مع 28771 وفاة، فيما سجل أعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان في بلجيكا (817 وفاة لكل مليون نسمة).

وفي لندن، دافع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أمس، عن التخفيف الحذر للقيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا، وقال إنه يعد «الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذا التوقيت».

ويتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتقادات حادة من بعض العلماء، لتخفيفه إجراءات العزل العام التي فرضتها السلطات قبل 10 أسابيع، وقال بعضهم إن القرار سابق لأوانه ويعد مجازفة في غياب نظام فعال لرصد أي تفشّ جديد.

وشهدت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه «كورونا». وتقول الحكومة إنها تخفف من القيود «بحذر» للمواءمة بين الحاجة لعودة الأنشطة الاقتصادية ومنع حدوث زيادة جديدة في الإصابات، لكن البعض يقول إن بريطانيا ليست مستعدة.

وقال راب في تصريحات تلفزيونية: «نحن واثقون من أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذا التوقيت.. نحن نتخذ هذه الخطوات بحذر بالغ استناداً إلى العلم وإلى قدرتنا الحالية على مراقبة وضع الفيروس». واعتباراً من اليوم، سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من التجمع في الأماكن المفتوحة بإنجلترا، وستنتظم كذلك بعض الفصول الدراسية مرة أخرى، ويمكن استئناف بعض الرياضات التنافسية للنخبة، كما سيتسنى لأكثر من مليوني شخص كانوا في عزلة، قضاء وقت في خارج المنزل.

وتعرض جونسون لضغوط من أعضاء حزب المحافظين الحاكم وأصحاب الأعمال لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، بعد إنفاق مليارات للمساعدة في حماية الشركات والعاملين من تبعات أزمة فيروس كورونا.

ويقع نظام إجراء الفحوص وتعقب المخالطين للحالات المؤكدة في قلب استراتيجية تخفيف إجراءات العزل العام، وتقول الحكومة إن البرنامج يحقق المرجو منه بالفعل، لكن بعض العلماء يقولون إن من السابق لأوانه القطع بذلك.

وفي روسيا أعلنت السلطات الصحية، أمس، أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 405 آلاف و842 إصابة بالتزامن مع إعلان السلطات عن انخفاض في معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أن السلطات الصحية سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 9268 إصابة مقابل 8952 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى الانخفاض في عدد الوفيات بتسجيلها 138 حالة وفاة مقابل 181 وفاة أول من أمس، لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 4693 حالة وفاة، فيما تماثل 4414 شخصاً للشفاء، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من «كورونا» في روسيا حتى الآن 171 ألفاً و883 شخصاً.

بريطانيا: التخفيف الحذر للقيود هو الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذا التوقيت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news