إعصار جديد يتشكل في المحيط الهندي بعد «إمفان»

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن إنديا تايمز

بدا إعصار جديد يتشكل ليضرب الساحل الهندي بعد أسبوعين من إعصار إمفان، وهذه المرة سيضرب على طول الغرب.

وبدأت إدارة الأرصاد الجوية الهندية المهتمة بمراقبة الأعاصير، بمراقبة منطقة ضغط منخفض أخذت تتشكل اليوم الأحد.

وتقع منطقة الضغط هذه حاليًا على جنوب شرق وشرق وسط بحر العرب، قبالة ساحل شمال ولاية كيرالا وكارناتاكا تمامًا بعد ظهر يوم الأحد.

وكان إعصار أمفان، الذي تشكل في خليج البنغال، قد ضرب غرب البنغال وبنغلاديش في 20 مايو.

وجاء في أحدث نشرة صادرة عن إدارة الإرصاد الجوية الهندية انه: «من المرجح أن يشكل الضغط المنخفض منخفضا جويا خلال الـ 24 ساعة القادمة ومن المرجح أن يتفاقم إلى عاصفة إعصارية بحلول يوم الثلاثاء».

إذا تشكلت هذه العاصفة، فمن المتوقع أن تتجه شمالاً حتى 2 يونيو، ثم تتراجع لاحقًا في الاتجاه الشمالي الشرقي وتقرب من الساحل الغربي.

وقال مسؤولون في إدارة الأرصاد الجوية الهندية إنه من المتوقع أن يصل شمال ولاية ماهاراشترا وغوغارات ويسبب هطول الأمطار في حوالي 3 يونيو.

وقال مسؤول كبير إدارة الأرصاد الجوية الهندية، «تحت تأثير هذا النظام، من المتوقع هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة على كارناتاكا وغوا وجنوب ماهاراشترا وكونكان حتى 3 يونيو».

خلال الأيام الثلاثة الماضية، تكثف ضغط منخفض مماثل في غرب بحر العرب ليشكل منخفضًا جويا.

ويقع هذا المنخض الآن بالقرب من ساحل عمان وسببقى ثابتة إلى حد كبير خلال الـ 12 ساعة القادمة.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الظروف مواتية للرياح الموسمية الجنوبية الغربية للتقدم على بقية أجزاء مناطق جزر المالديف وجزر القمر خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال مسؤولون في إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الرياح الموسمية من المرجح أن تهب بداية على ولاية كيرالا في غضون 24 إلى 36 ساعة القادمة.

وتقول أدارة الأرصاد الهندية انه «تحت تأثير هذا النظام، من المتوقع هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة على كارناتاكا وغوا وجنوب ماهاراشترا وكونكان حتى 3 يونيو».

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