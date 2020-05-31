بالفيديو.. «الأقصى» بعد افتتاحه.. تدافع للصلاة وتكبيرات شكر لله

المصدر: زهير دوله - القدس المحتلة

الساعة الثانية من فجر اليوم الأحد، احتشد آلاف الفلسطينيين أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك، في انتظار فتحها بعد إغلاق دام ٦٩ يوما متواصلا، بفعل إجراءات مواجهة كورونا، وما هي إلا دقائق معدودة حتى فتحت تلك الأبواب، التي شهدت انتشار وتواجد حراس الحرم القدسي، لإجراء عمليات التعقيم للمصلين، واتخاذ تدابير السلامة قبل دخولهم لباحاته.

«الإمارات اليوم» تواجدت عند أبواب حطة والسلسلة والمطهرة المؤدية إلى ساحات الحرم القدسي مباشرة، موثقة تدافع آلاف المصلين الذين أتوا شوقا للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، حيث صدحت حناجرهم بالتكبير، وفاضت عيونهم بالدموع، لتعاتق أرواحهم مهوى القلوب بعد انقطاع دام طويلا.

وبلغت أعداد المصلين الذين دخلوا ساحات المسجد الأقصى المبارك لإقامة صلاة الفجر في اليوم الأول لإعادة فتح أبواب الأقصى 4 آلاف مصل، جميعهم ارتدوا الكمامات الطبية، اتباعا لإجراءات الوقاية، وذلك بحسب مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني.

وقال الكسواني لـ«الإمارات اليوم»، بفضل الله عز وجل أعيد فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام حشود المصلين، فقد اتخذنا كافة تدابير السلامة، وأجرينا الاستعدادات الكاملة لعودة دخول الفلسطينيين إلى ساحات الحرم القدسي".

ويشير إلى أن الأبواب التي فتحت أمام المصلين في صلاة الفجر كانت ثلاث، فيما فتحت جميع الأبواب الرئيسة للمسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، لتبقى مشرعة أمام المصلين طوال الوقت، لافتا إلى أنه لن يكون هناك تحديد لأعداد المصلين، مع مراعاة شروط السلامة الصحية.

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