بالفيديو .. المسجد الأقصى يستعد لاستقبال المصلين فجر الأحد

المصدر: زهير دوله – القدس المحتلة

بعد إغلاق دام 69 يوماً بفعل إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، يستعد الفلسطينيون لإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك فجر يوم الأحد 31 من شهر مايو الجاري، لعودة استقبال المصلين من كافة الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون الـمسجد الأقصى الـمبارك، عن انتهاء ترتيبات تعقيم المسجد وأروقته ومصاطبه، استعدادا لفتح الأقصى المسجد، وأعلنت عن مجموعة من التعليمات طالبت فيها جميع المصلين بالالتزام بها، لسهولة دخول المصلين المسجد الأقصى مع المحافظة على تعليمات وزارة الصحة الفلسطينية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت دائرة الأوقاف أن كافة التدابير اللازمة اتخذت لعودة الوضع الطبيعي للمسجد بشكل تدريجي.

وقال حارس المسجد الأقصى المبارك عصام نجيب لـ"الإمارات اليوم": منذ الساعات الأولى ليوم الأربعاء الماضي عقب عيد الفطر المبارك، انتشر حراس وسدنة الحرم القدسي في جميع باحاته، للبدء بتحضيرات استقبال المصلين، وشرعوا في تعقيم ساحات وأروقة الأقصى".

وأكد نجيب استكمال التحضيرات الوقائية والصحية وعمليات التنظيف والتعقيم ليكون المسجد الأقصى المبارك بأبهى حالاته لاستقبال المصلين فور فتحه فجر الأحد.

وأضاف: "من بين اجراءات السلامة، تم وضع علامات في ساحات المسجد الأقصى للتباعد المصلين، وتحديد مسافة أمان لبدء الصفوف".

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