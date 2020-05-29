السعودية توضح المقصود بـR0 وتعلن بدء المرحلة الثالثة لفحص "كورونا" الموسع

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، المقصود بـ(R0)، عند الحديث عن كورونا ومستوى انتشار الوباء.

وفي مقطع فيديو، قال المتحدث: تردنا أسئلة كثيرة ع (R0)، وسوف نقدم شرحًا للتعريف بها المصطلح، موضحًا أنه مرتبط بالمنظمات والمراكز الصحية المعنية بالأوبئة، ويعني أن الشخص الواحد ينقل العدوى إلى عشرة آخرين، والمصابون الـ10 ينقلون العدوى لـ100، والمائة إلى ألف، وذلك خلال فترة حضانة الفيروس التي تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

وأضاف أن هذا معدل إذا كان أقل من ذلك يكون الانتشار أبطأ وأقل سرعة، وقد سجل R0 في المملكة العربية السعودية ما بين 4 تقريبًا، ثم بدأ في النزول باتجاه الرقم واحد وهذا أمر جيد، مشيرًا إلى أن السبب في هذا الانخفاض يرجع إلى الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الدولة، وتمسك المجتمع والتزامه بالسلوكيات الصحية.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقالت الوزارة، اليوم الجمعة، أن المرحلة تتضمن مكة الكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى، وستتبعها الرياض الأسبوع المقبل ثم تليها باقي المناطق، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وكانت الصحة قد أعلنت مؤخراً عزمها إطلاق في المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في المملكة، حيث يأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت الوزارة، أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".

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