شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

المصدر: رام الله - معا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني اطلق جنود الاحتلال النار عليه قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال عصر اليوم النار نحو فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس في منطقة واد ريا قرب قرية النبي صالح.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال "وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس بالقرب من عين ماء في منطقة رام الله حيث حاول فلسطيني دهس عدد من الجنود الذين عملوا هناك".

وأضاف "أن الجنود ردوا بإطلاق نار لتحييد المنفذ دون وقوع إصابات في صفوف الجيش".

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