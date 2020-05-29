السعودية تنظم مؤتمرا افتراضيا للمانحين لليمن

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت السعودية أنها ستنظم مؤتمرا افتراضيا للمانحين لليمن الثلاثاء المقبل بالشراكة مع الأمم المتحدة، ، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

ودعت المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه.

وسيعقد مؤتمر المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية افتراضيًا بالرياض، حيث سيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، فيما سيلقي كلمة المملكة وزير الخارجية فيصل بن فرحان.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس أن المؤتمر يهدف لجمع نحو 2.4 مليار دولار لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم.

ويحتاج نحو 80 بالمئة من سكان اليمن أي نحو 24 مليون نسمة للمساعدات.



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