1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

المصدر: الرياض - د. ب. أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 81766 حالة مؤكدة، بزيادة 1581 إصابة عن المسجلة أمس.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، انه تم تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 81766 حالةحتى الآن.

كما تم تسجيل 2460 حالة تعافي،ليصل مجموع المتعافين إلى 57013 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 17 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 458 حالة.

وشهدت السعودية خلال الخمسة أيام الماضية انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا وارتفاع أعداد المتعافين التي وصلت إلى حوالي 70 من إجمالي المصابين .

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