تصعيد أثيوبي جديد بشأن مصر ومياه النيل يهدد بزيادة التوتر

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قال وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، سيليشي بيكيلي، إن بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، ما يهدد بزيادة التوتر مع مصر.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية على موقع "فيسبوك"، جانبا من كلمته أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في إثيوبيا حول تطورات المفاوضات والوضع الحالي.

وقال الوزير إن المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة "فيها ميول مصر لاستدعاء والتأكيد على ما يسمى بالحقوق التاريخية في المياه التي لا يمكن قبولها من قبل إثيوبيا أو دول نهر النيل".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، إن موقف بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية بشكل منصف ومعقول بما يتماشى مع المبادئ المُتفق عليها بالتعاون، و"بعدم التسبب في أي ضرر كبير".

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