مستشار السيسي الصحي يكشف موعد "ذروة كورونا" في مصر

المصدر: متابعات – سمير سعيد

كشف مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، موعد حدوث ذروة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقال تاج الدين، إن ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد ستكون بعد أسبوعين.

جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا، والذي يناقش أحدث الابحاث العلمية في العالم في مواجهة فيروس كورونا.

وطالب تاج الدين بتكاتف جميع المؤسسات في مصر للخروج من الأزمة إلى بر الأمان.

وقفزت إصابات كورونا أمس الأربعاء في مصر إلى 910 حالات لأول مرة، ليرتفع الإجمالي إلى 19666 مقتربا من حاجز العشرين ألف حالة، فيما سجلت 19 وفاة رفعت إجمالي الوفيات إلى 816 حالة.

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