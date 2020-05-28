بريطانيا تغلق سفارتها في كوريا الشمالية بسبب «كورونا»

المصدر: لندن - د. ب. أ

أعلنت السفارة البريطانية في كوريا الشمالية إغلاق أبوابها بسبب القيود المفروضة حاليا من جانب حكومة كوريا الشمالية على الدخول والخروج على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وكتب السفير البريطاني في كوريا الشمالية كولين كروكس، على حسابه على موقع تويتر، إن «السفارة البريطانية في بيونغ يانغ مغلقة بصورة مؤقتة من (الأربعاء) السابع والعشرين من مايو».

وأضاف أن «جميع الدبلوماسيين غادروا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الوقت الحالي».

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