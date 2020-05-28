بايدن يصف ترامب بـ «الأحمق تماماً» لأنه لا يضع كمامة

المصدر: واشنطن - رويترز

وصف المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، منافسه الرئيس دونالد ترامب، أول من أمس، بأنه «أحمق تماماً»، لأنه لم يضع كمامة خلال سلسلة من المناسبات العامة التي جرت أخيراً، قائلاً إن افتقار ترامب للقيادة في هذا الأمر «استعراض للعضلات، وتصرفات ذكورية زائفة تكلف الناس حياتهم».

وكان ظهور بايدن بالكمامة، في يوم الذكرى، في أول مناسبة عامة يحضرها منذ مارس، قد حظي باهتمام ترامب، الذي أعاد نشر تغريدة تتضمن صورة بايدن في اللقاء، مصحوبة بتعليق: «قد يساعد هذا في تفسير السبب في أن ترامب لا يحب وضع كمامة في الأماكن العامة».

وقال الرئيس إنه «من الغريب جداً» أن يضع بايدن كمامة في يوم الذكرى، لأنه كان في مكان مفتوح، وفي مناخ جيد.

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