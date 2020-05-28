فرنسا: حظر استخدام «هيدروكسي كلوروكين» لعلاج «كورونا»

المصدر: باريس - رويترز

ألغت الحكومة الفرنسية، أمس، مرسوماً يسمح لأطباء المستشفيات باستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج المرضى الذين يعانون حالات حادة من مرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا.

وهذه الخطوة، التي يبدأ العمل بها على الفور، هي الأولى التي تتخذها دولة في العالم منذ أن قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين الماضي، إنها علقت تجربة موسعة على هيدروكسي كلوروكين الذي يستخدم أساساً لعلاج الملاريا لمخاوف تتعلق بالسلامة. وأُعلن إلغاء المرسوم، الذي يعني فعلياً حظر استخدام هيدروكسي كلوروكين لهذا الغرض، في الجريدة الرسمية، وتأكد ببيان من وزارة الصحة، ولم ترد أي إشارة لقرار منظمة الصحة.

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