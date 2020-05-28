كوريا الجنوبية: تأجيل إعادة فتح 111 من المدارس ورياض الأطفال

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

تأجّلت إعادة فتح أكثر من 100 من المدارس ورياض الأطفال في سيؤول، أمس، وسط تقارير عن انتشار فيروس كورونا في مجتمعات محلية، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس.

وذكر مكتب التعليم بالعاصمة سيؤول أنه اعتباراً من العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، تم تأجيل فتح 111 من المدارس ورياض الأطفال حتى أوائل الشهر المقبل.

وبعد عودة طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الأسبوع الماضي، فإن طلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الصف الثالث في المدارس المتوسطة، وطلاب الصف الأول والثاني بالمدارس الابتدائية، ورياض الأطفال، عادوا أمس.

ومنح مكتب التعليم بالمدينة لرؤساء المدارس وسلطات رياض الأطفال الحق في التشاور مع الآباء ومكاتب التعليم ذات الصلة حول الإغلاق والتعليم عن بُعد حال تسجيل حالة إصابة في منطقتهم.

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