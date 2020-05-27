السعودية: ارتفاع عدد المتعافين من "كورونا" إلى 51 ألفاً

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 78541 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 27094 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 401 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليومي ان عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 2572 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 51022 حالة، فيما سجل 14 وفاة جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 425 حالة وفاة.

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