فرنسا توقف استخدام "هيدروكسي كلوروكين" في علاج مرضى كورونا

المصدر: باريس- أ ف ب

ألغت الحكومة الفرنسية التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية، بحسب مرسوم نشر اليوم الأربعاء.

ومنذ نهاية مارس الماضي، كان يمكن وصف هذا العقار في شكل استثنائي في المستشفى للمرضى الذين يعانون حالة حرجة، بناء على قرار طبي مشترك.

وعقار هيدروكسي كلوروكين الذي اعتمده في فرنسا البروفسور ديدييه راؤول ودافع عنه الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والبرازيلي جايير بولسونارو، هو دواء مشتق من كلوروكين الذي يستخدم لعلاج الملاريا، لكن دراسة نشرت الأسبوع الفائت في مجلة "ذي لانسيت" الطبية أشارت إلى عدم فاعليته وإلى أخطار هذا العقار على المصابين بكوفيد-19.

ويأتي قرار الحكومة الفرنسية بعد توصية أصدرها المجلس الأعلى للصحة العامة، أمس، وقضت بـ"عدم استخدام هيدروكسي كلوروكين في علاج كوفيد-19" خارج إطار التجارب السريرية.

وكانت الحكومة الفرنسية أحالت القضية على المجلس بعد نشر الدراسة في المجلة المعروفة.

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