السعودية تسمح بإقامة الصلاة في المساجد عدا مكة.. وتعدّل أوقات «التجول»

المصدر: الرياض - واس

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا مساجد مكة المكرمة، وتعديل أوقات السماح بالتجول في كل المناطق، ما عدا مدينة مكة المكرمة، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية والسفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، كاشفة عن خطة مفصلة للعودة إلى الحياة الطبيعية عبر مراحل عدة.

وتفصيلاً، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد تقرر اعتباراً من غد الخميس وحتى نهاية يوم السبت 30 مايو، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، ما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً إلى الثالثة مساءً.وأيضاً السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

وإضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في مجالات محال تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات).

وأكدت الوزارة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، بما في ذلك صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

وأيضاً تقرر ابتداءً من الأحد المقبل وحتى 20 يونيو 2020، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، ما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً إلى الثامنة مساءً.

كما تقرر السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً.

وتقرر أيضاً رفع تعليق الحضور إلى الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة إلى ممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما تقرر رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأيضاً رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وإضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في مجالات الطلبات الداخلية في المطاعم، والطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

واستمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، بما في ذلك صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

وأيضاً استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 50 شخصاً، مثل مناسبات الأفراح، ومجالس العزاء.

وابتداءً من الأحد 21 يونيو 2020، تتم العودة إلى أوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول، ما عدا مكة المكرمة، مع الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وشملت القرارات التأكيد على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى، مثل لبس الكمامة، وغسل اليدين، والتعقيم، والتباعد الاجتماعي.

وأيضاً يتم الحصول على تصاريح التنقل للحالات الضرورية والطارئة وغيرها أثناء فترة منع التجول من خلال نموذج التصاريح الورقية المعتمدة، والتصاريح الإلكترونية، وتطبيق «توكلنا».

وتم السماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول المشار إليها.

وأكدت المملكة استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

وأيضاً أكدت استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

وقالت السعودية إن جميع الإجراءات السابقة خاضعة للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

وأكدت أنه سيتم إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19).

- التأكيد على استمرار تعليق العمرة والزيارة، وتعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

- رفع تعليق الحضور إلى الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص بضوابط.

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