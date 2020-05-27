إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم

المصدر: بيت لحم - أ.ف.ب

فتحت كنيسة المهد أبوابها، أمس، بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وأشرف عدد من رجال الدين من مختلف الطوائف المسيحية، صباح أمس، على فتح أبواب الكنيسة الواقعة في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وأُغلقت الكنيسة منذ الخامس من مارس، عندما اكتُشفت بؤرة للوباء في بيت لحم. وفي مرحلة أولى، سيُسمح بدخول 50 شخصاً فقط، واضعين كمامات ومحترمين قواعد التباعد الاجتماعي، وفق بيان مشترك للأطراف التي تدير الكنيسة.

وأضاف النص أنه يُحظّر تقبيل أو لمس الحجارة، بما في ذلك في المغارة.

وزارت مجموعة سياح يونانيين مصابين بالفيروس، مطلع مارس، بيت لحم وكنيسة المهد، ما تسبب بخلق بؤرة في المدينة، ودفع السلطات التي تدير الكنيسة إلى تعقيم الموقع.

واتخذت السلطة الفلسطينية تدابير سريعة للحدّ من تفشي الوباء. وقد أُعلن عن عدد قليل من الإصابات في الأيام الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة.

ورفعت الحكومة الفلسطينية إجراءات الإغلاق التي فرضتها منذ شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، أول من أمس، بعد تراجع منتظم في عدد الإصابات الجديدة.

في القدس، أُعيد فتح كنيسة القيامة، بشكل جزئي أخيراً، بعد إغلاقها في 25 مارس.

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