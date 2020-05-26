بريطانيا: عقار "ريمديسيفير" أهم علاج موجود حالياً لمصابي "كورونا"

المصدر: لندن - وكالات

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، أن العقار المضاد للفيروسات "ريمديسيفير"، ربما يكون أهم تطور حتى الآن في علاج مرضى "COVID-19".

وقال هانوك في مؤتمر صحفي حكومي: "ربما تكون هذه أكبر خطوة إلى الأمام في علاج الفيروس التاجي منذ بدء الأزمة".

وسبق ذلك إعلان، أن "بريطانيا ستقدم الدواء، الذي صنعته شركة جلعاد الأميركية، لبعض المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، لغرض علاجهم".

يذكر أن المعاهد الوطنية الأميركية للصحة قالت، الأسبوع الماضي: إن "بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج حالات كورونا التي تحتاج لأكسجين إضافي لكن لا تحتاج لأجهزة تنفس صناعي". وأكد الباحثون هذا بالرد "نظرا إلى ارتفاع حالات الوفاة رغم العلاج بريمديسيفير".

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