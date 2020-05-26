أيرلندا الشمالية تعالج مرضى كورونا بعقار "ريمديسيفير"

المصدر: بلفاست - د ب أ

رحب وزير الصحة في أيرلندا الشمالية روبن سوان، بما تم إعلانه اليوم الثلاثاء، من أن عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات سوف يكون متوفرا لعلاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال سوان إن المرضى في أيرلندا الشمالية سوف يتمكنون من الحصول على "ريمديسيفير" من خلال "برنامج الإتاحة المبكرة للأدوية" واصفاً تلك الخطوة بـ"الإيجابية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

ويظهر الرأي العلمي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في أيرلندا الشمالية، أن النتائج المبكرة للدراسات السريرية أظهرت أن ريمديسيفير خفض مدة التعافي من 15 يوما إلى 11 يوما في المرضى ممن يعانون من الحالات الحادة من كوفيد-19 وأيضا خفض نسبة الأشخاص الذين يموتون جراء الفيروس.

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