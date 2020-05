ترامب يتبرع براتبه لمحاربة "كورونا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تبرعه بـ400 ألف دولار وهي قيمة راتبه السنوي لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، قال فيها "أنا أعطي، ومنذ البداية، راتبي السنوي بالكامل، من 400 ألف دولار إلى 450 ألف، إلى حكومتنا. المبلغ الأخير لوزارة الصحة لمواجهة كورونا. شرف عظيم".

تأتي هذه التغريدة بعد أن أعاد نشر تغريدة للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، التي ظهرت في وقت سابق وبيدها وثيقة مالية تبرز تحويل الرئيس الأميركي 100 ألف دولار، لتطوير أدوية لمحاربة الفيروس.

I give, and have given from the beginning, my entire yearly salary, $400,000 to $450,000, back to our government. Last check to HHS Covid relief. My great honor! https://t.co/Vv6Uyz9MkF