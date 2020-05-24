نتنياهو يكشف عن «معايدة» رئيسين.. أحدهما عربي

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن أنّه تحدّث هاتفيا مع قادة السودان وتشاد، وتمنى لهم عيدًا سعيدًا.

وقال نتنياهو، إنه قام بـ«معايدة» رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس تشاد إدريس ديبي، بمناسبة حلول عيد الفطر، وتحدث معهما عن«مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل».

وأضاف نتنياهو في تغريدة باللغة العربية أن «دولا إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل».

وأعلن حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على «تويتر» اليوم الأحد، عن مكالمة هاتفية جرت بين نتنياهو ورئيس المجلس السيادي السوداني، تناولت تعزيز العلاقات بين الدولتين.

وكتب حساب نتنياهو على «تويتر»: «تحدثت هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان وتشاد وعايدتهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتحدثت معهما عن مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل... دول إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل.»

وقالت صحيفة السوداني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح في أوّل اجتماعٍ لحكومته الجديدة بحسب وكالة الأناضول اليوم الأحد، أنّ خطوته تأتي لما تمّ في اللقاء التاريخي الذي جمعه برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمدينة عنتيبي بأوغندا.

ولم يصدر تأكيد فوري للخبر من الرئاسة السودانية أو من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وفي بداية فبراير الماضي، فاجأ رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي بلاده والعالم، بلقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.

وقال البرهان في بيان، عقب اللقاء، الذي حدث على هامش مؤتمر في مدينة عنتيبي، إن لقاءه مع نتنياهو جاء «لحفظ الأمن الوطني السوداني.



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