بالصور.. قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على المصلين في «الأقصى»

المصدر: القدس - د. ب. أ

اعتدت قوات إسرائيلية اليوم الأحد على المصلّين أثناء تأديتهم صلاة عيد الفطر عند باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك)، ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض، بينهم بعض كبار السن.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن تلك القوات استخدمت الهراوات خلال الاعتداء الوحشي، كما قام بعضهم بضرب المصلين بأعقاب البنادق.

ووفق الوكالة، تمكن المصلون من الوصول إلى ساحة«الغزالة» عند باب الأسباط لأداء الصلاة، فيما اقتصرت الصلاة داخل المسجد على الموظفين والحراس.

واستمع المصلون بالساحة لخطبة العيد التي كانت تصدح من داخل المسجد، المُغلق منذ شهرين، بسبب التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

يُذكر أنه من المقرر أن يفتح المسجد أبوابه بعد العيد، وفق ما أعلنه مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

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