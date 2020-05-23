مقتل 21 إرهابياً في سيناء.. وإحباط هجمات عيد الفطر

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 21 إرهابياً في استهداف قوات الأمن لوكرين بشمال سيناء، بعد ورود معلومات عن قيام العناصر الإرهابية بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت: "استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية أو التي تخطط لتنفيذها والتي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقراً للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك".



وتابع البيان أنه تم استهداف الوكرين فى توقيت متزامن وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع عدد 14 عنصر بالمزرعة، وعثر بحوزتهم على ( 13 سلاح آلى ، 3 عبوة متفجرة ، حزام ناسف ، جهاز لاسلكي) ومصرع عدد ( 7 ) عناصر بالمنزل، وعثر بحوزتهم على ( 4 سلاح آلى ، 2 عبوة متفجرة ، حزام ناسف).

وأوضح البيان أن التعامل أسفر عن إصابة إثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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