حصيلة يومية قياسية لوفيات «كوفيد-19» في روسيا

المصدر: موسكو - أ. ف. ب

سجّلت روسيا الجمعة حصيلة وفيات قياسية بفيروس كورونا المستجد بلغ 150، رغم أن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى ما دون 9000 لليوم الثالث على التوالي.

وسجّل مسؤولو الصحة 3249 وفاة و326 ألفا و448 إصابة، في روسيا حيث يعد عدد الإصابات الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة (بحسب الأرقام المطلقة).

ووفق الحصيلة الحكومية، سجّلت 8894 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة بينما تعافى 7144 شخصا.

وبالمجمل، تعافى 99 ألفا و825 شخصا في روسيا من الفيروس، وفق ما أفاد مسؤولون في الصحة الجمعة.

وذكرت السلطات أن الوضع يستقر بينما سمح لنحو نصف مليون عامل في قطاعي الصناعة والبناء بالعودة إلى عملهم في موسكو.

وسجّلت روسيا عدد وفيات أقل بكثير من ذاك الذي سجّلته دول شهدت تفشيا واسعا للفيروس لكن البعض يشككون في الأرقام ويتهمون السلطات بعدم الكشف عن الأرقام كاملة للتخفيف من حجم الأزمة.

ويعزي مسؤولون في قطاع الصحة الروسي الأعداد الأقل التي تم تسجيلها مقارنة مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية إلى أنه لا يتم إحصاء إلا الوفيات التي تسبب بها الفيروس بشكل مباشر.

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