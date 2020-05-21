السعودية تعلن 2532 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتكشف عن الحالات الحرجة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 65077 حالة حتى الآن، وكشف أن بين هذا العدد 28686 حالة نشطة، منها 281 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 2562 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 36040 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 12 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 351 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2532) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2562) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (36,040) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/X0yicRfmxa — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 21, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news