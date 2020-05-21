خادم الحرمين الشريفين وسلطان عمان يؤكدان هاتفياً عمق العلاقات الأخوية

المصدر: الرياض - وام

أشاد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي تلقاه من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، اليوم، بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة سلطان عُمان، وتطلعه لتعزيزها في شتى المجالات.

من جانبه، هنأ جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، العاهل السعودي بقرب حلول عيد الفطر المبارك، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً حرصه على سبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

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