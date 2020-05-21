ارتفاع قياسي في وفيات «كورونا» بروسيا.. وتراجع بالإصابات

المصدر: موسكو - د.ب.أ

شهدت حصيلة الوفيات، جراء فيروس كورونا في روسيا قفزة قياسية، أمس، مع تسجيل تراجع ملموس في عدد الإصابات الجديدة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، أمس، تسجيل 135 وفاة جديدة بين المصابين بالوباء (مقابل 115 وفاة أول من أمس)، لتصبح حصيلة وفيات العدوى في البلاد 2972 حالة.

ووفقاً لما نقله موقع «روسيا اليوم»، فقد رصدت السلطات الصحية الروسية، أمس، 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا (مقابل 9263 إصابة في اليوم السابق)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 308705 إصابات، منها 220341 حالة نشطة.

وسجلت روسيا، أمس، ارتفاعاً قياسياً في عدد حالات الشفاء الجديدة، والذي تجاوز عدد الإصابات الجديدة، حيث تماثل 9262 شخصاً للشفاء، وأصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في روسيا، حتى الآن، 85392 شخصاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news