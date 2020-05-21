جزر سيشل تعلن خلوها من «الفيروس»

المصدر: فيكتوريا - د.ب.أ

أعلنت جزر سيشل بالمحيط الهندي، التي تعتمد على السياحة، خلوها من فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء في سيشل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن مفوض شؤون الصحة العامة جودي جيديون، القول إنه ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لآخر مريض بالفيروس. وأضاف أن جزر سيشل لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس، منذ الخامس من أبريل الماضي.

وأشار إلى أنه لايزال يتعين على المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي، لتجنب اندلاع موجة جديدة من الإصابات.

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