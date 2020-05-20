بيان مصري بعد تداول أرقام ضخمة للإصابات بفيروس "كورونا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الأرقام المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد الإصابات والوفيات لفيروس كورونا في البلاد غير صحيحة.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت أرقاما مغلوطة عن إصابات ووفيات اليوم بفيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشر البيان الرسمي.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أن الوزارة تقوم بنشر بيان يومي من خلال المكتب الإعلامي للوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة، بالأرقام الرسمية للمصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا على نشر بيانات الإصابات والوفيات بشكل يومي بشفافية تامة.

وأهابت وزارة الصحة والسكان مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات خاصة بفيروس كورونا المستجد الا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وتشدد الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بتداول معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

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