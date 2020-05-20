السعودية: شفاء 33 ألف حالة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 33 ألفاً و478 حالات بعد تسجيل 1844 حالات شفاء جديدة.

وقالت الوزارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم تسجيل 2691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 62 ألفاً و545 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 10 حالات وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 339 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2691) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1844) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (33,478) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/wqOsH7L5C1 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 20, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news