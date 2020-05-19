إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر

المصدر: القدس - أ. ف. ب

أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الثلاثاء رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد عيد الفطر، بعد إغلاق استمر لنحو الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المجلس في بيان «يقرر مجلس الأوقاف رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك بعد عيد الفطر السعيد».

مضيفاً «سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف».

وأوضح المجلس أن القرار جاء «في ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس ولله الحمد، وبعد استشارة المرجعيات الطبية المختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والمرجعيات الطبية».

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