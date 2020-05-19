حالة تعافٍ من فيروس كورونا في فلسطين 455

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن ارتفاع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فلسطين إلى 560 حالة، بعد تسجيل خمس حالات إصابة جديدة، فيما ارتفعت حصيلة حالات التعافي إلى 455 بعد تسجيل ثلاث حالات شفاء جديدة.

وأضافت الكيلة في بيان صحافي، أمس، أنه بتسجيل حالتي تعافٍ في نابلس، فإن المحافظة تكون قد انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات، وهي: أريحا والأغوار وطوباس وسلفيت وجنين وقلقيلية ورام الله والبيرة وبيت لحم وطولكرم. وأوضحت أن المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ومحافظة الخليل، ومحافظة القدس، مازالت فيها إصابات بالفيروس.

رام الله Àوكالات

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