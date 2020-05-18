مصر: إنتاج "كمامة" بـ 5 جنيهات صالحة لشهر.. وتغريم المخالفين

المصدر: القاهرة - رويترز

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن استخدام الكمامة سيصبح إجباريا في وسائل المواصلات العامة والأماكن المغلقة وإن الحكومة تعمل على إنتاج كمامات من القماش بسعر خمسة جنيهات مصرية، للواحدة، وتصلح للاستخدام لمدة شهر كامل.



وقال في تصريحات تلفزيونية إن هناك مشروع قانون معروض على مجلس النواب يتضمن فرض عقوبة مالية فورية على من لا يستخدم الكمامة، تبلغ 300 جنيه للمرة الواحدة وقد تزيد.



وأعلنت مصر أمس تشديد القيود والإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل الذي يحل فيه عيد الفطر.



وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع كورونا أهمها ضرورة استخدام الكمامة في وسائل المواصلات والمكاتب الحكومية والأماكن المغلقة، مع فرض عقوبات على المخالفين.



وأوضح أن مصر ستعمل على إنتاج الكمامات من الأقمشة لأن لها "صفة الديمومة أو الاستدامة" حيث يتم غسلها وكيها واستخدامها في اليوم التالي.



وذكر المتحدث باسم الحكومة أن المصانع التي وافقت على هذه المواصفات بدأت الإنتاج بالفعل بناء على مواصفات وزارة الصحة والسكان.



وأعلنت مصر حتى الآن اكتشاف 12229 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من بينها 630 حالة وفاة منذ بداية انتشار الوباء.



وقال عضو في مجلس النواب المصري لرويترز اليوم الاثنين إن المجلس يستعد للتصويت النهائي على تعديلات قانونية تلزم المواطنين باستخدام الكمامات خارج المساكن، متوقعا موافقة البرلمان بالإجماع على التعديلات التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في أكبر الدول العربية سكانا.



وتفرض التعديلات، التي تقدم بها 61 نائبا والتي حصلت رويترز على نسخة منها، على المخالفين لقرارات وضع الكمامات العقوبة الواردة في القانون الأصلي والتي لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه.

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