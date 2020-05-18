السعودية: عقوبات لغير الملتزمين بالحظر بينها إبعاد المقيمين

المصدر: متابعات - سمير سعيد

حذرت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأحد، من استخدام التصريح أو الإذن الممنوح للتنقل في وقت منع التجول، في غير ما خصِّص له.

وأوضحت الوزارة في بيان، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن "الغرامة في تلك الحالة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو السجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو الإذن الممنوح للشخص المخالف".

وأشارت الوزارة، إلى "أنه في حال كانت المخالفة صادرةً بحق أفراد غير سعوديين فستكون العقوبة الإبعاد عن المملكة، ومنع الدخول نهائياً، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقّه"، مؤكداً أن "تطبيق العقوبة المنصوص عليها لا يخلُ بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً".

عقوبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي. pic.twitter.com/qxbVkODSis — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 17, 2020

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